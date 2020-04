Ramadan in Corona-Zeiten: IGGÖ-Präsident Ümit Vural im Interview

Ab 15. Mai sollen Gottesdienste wieder möglich sein. Der Fastenmonat Ramadan endet am 23. Mai, wo normalerweise täglich gemeinsam in Moscheen gebetet wird. Wann werden die Moscheen wieder geöffnet?

Ümit Vural: Wir wollen unsere Moscheen stufenweise öffnen. Wir bereiten gerade intern vor, wie wir den ersten Schritt ab Mitte Mai gestalten könnten. Die Gemeinschaftsgebete – also Teravi (das tägliche gemeinsame Abendgebet im Ramadan) und Freitagsgebete – werden wir mit großer Wahrscheinlichkeit auch weiterhin aussetzen. Wir müssen nämlich noch klären, wie Moscheengemeinden die Corona-Maßnahmen - Abstand halten, Masken tragen und Desinfektion - einhalten können. Den Fastenmonat Ramadan verbinden wir mit gemeinschaftlichen Gebeten in Moscheen und gemeinsamen Fastenbrechen.

Das gemeinsame Teravi-Gebet in Moscheen wird im Ramadan also nicht möglich sein?

Vural: Wir müssen uns die Begleitmaßnahmen anschauen. Wenn ich verkünde, dass die Moscheen geöffnet sind, dann werden wohl viele Muslime in die Moscheen kommen, weil sie es ja seit vielen Wochen nicht durften. Dann haben wir unüberschaubare Zustände und wir können die Sicherheit und Gesundheit unserer Gläubigen und Mitmenschen nicht gewährleisten. Der Status quo ist, dass bis Mitte Mai die Gemeinschaftsgebete ausgesetzt sind. Jedenfalls werden wir bei einer Öffnung darauf achten, dass unsere Gläubigen eigene Teppiche und Masken mitnehmen. Man muss auch vorab die Gebetsplätze markieren und es nicht den Menschen überlassen, wo sie sich hinstellen, weil nur eine Person pro 20 m² erlaubt ist. Die Gläubigen müssen zudem zwei Meter Abstand zueinander halten. Es werden Ordner vor den Moscheen nötig sein, die kontrollieren, wie viele Personen in die Moscheen reingehen. Und die gesamte Moscheenlandschaft arbeitet auf ehrenamtlicher Basis, diese müssten wir jetzt erst wieder mobilisieren.

Vural: Ich würde nicht „Pleite“ sagen, es sind einfach schwierige Zeiten. Wie müssen schauen, dass wir diese Zeit gemeinsam überwinden. Die Moscheenlandschaft in Österreich hat sich selbstständig entwickelt und ist sehr unterschiedlich. Menschen kamen aus der Türkei, aus Albanien oder Bosnien. Einige haben sich zusammengeschlossen, haben sich eine Räumlichkeit gemietet und eine Moschee daraus gemacht. Die Infrastruktur ist also unterschiedlich. Wir haben keine Standards. Wenn die Islamische Glaubensgemeinschaft schon in den 1960er/1970er-Jahren so gewesen wäre wie jetzt, dann könnte man das nun besser steuern.