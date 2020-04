Was dachten Sie, als Sie das nun gelöschte Video des Landes sahen, in denen Mamas alles richten müssen?

Wolf: Erst konnte ich mir nicht vorstellen, dass das ernst gemeint ist. Das Video richtet sich an Eltern, hat aber Volksschulniveau. Die heile Familie wird ins Zentrum gerückt. Die Tatsache, dass auch in Tirol Lebens-, Wohn- und Arbeitsbedingungen von Eltern und Familien sehr verschieden sind, werden unter den Teppich gekehrt. Tirol ist ein Niedriglohnland mit den höchsten Lebenshaltungskosten. Die Corona-Bedrohung macht uns nicht gleich, sie verstärkt die soziale Ungleichheit. Die angeblich heile Welt der Mittelschichtfamilie wird allen als Lösung vor die Nase gehalten. Diese können es sich leisten, dass die Mutter zu Hause rund um die Uhr für alle sorgt. Diese Mutter ist es, mit der alle perfekt durch die Krise kommen.

Wolf: Mütter waren immer und sind immer noch Systemerhalterinnen. Das Problem ist, dass sie auf Basis ihrer unverzichtbaren und meist unsichtbaren Sorge-, Erziehungs- und Bildungsarbeit in Familien in der Regel ihre eigene Existenz finanziell nicht sichern können. Die unbezahlte Haus- und Sorgearbeit der Mütter ist das Betriebsgeheimnis einer Wirtschaft und eines Staates, welcher die Hausarbeit als der „Natur der Frau“ entsprechend betrachtet, für die man nichts bezahlen will.