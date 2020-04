Innsbruck – Ab 15. Mai sind Gottesdienste in Österreich wieder erlaubt – allerdings unter Auflagen wie Abstandhalten, einer begrenzten Teilnehmerzahl und Mund-Nasen-Schutz. Kontrolliert werden soll die Einhaltung von den Religionsgemeinschaften selbst.

Vor allem die Angaben zum Abstand – pro 20 Quadratmeter wird nur ein Besucher zugelassen, zudem gelten Mindestabstände von zwei Metern – sorgen für Kopfzerbrechen. „Es muss genau geklärt werden, ob zwei Meter Abstand genügen, oder 20 Quadratmeter gelten. Das macht einen großen Unterschied“, sagt Harald Fleißner, Seelsorgeamtsleiter der Diözese Innsbruck. Man werde um das Verständnis der Gläubigen werben, dass in der ersten Phase der Öffnung mit Augenmaß vorzugehen sei. „Es ist wichtig, dass Gottesdienste parallel weiter über elektronische Medien angeboten werden, damit nicht zu viele Menschen in die Kirche strömen.“ Die Diözese Innsbruck hat bisher nur Erstkommunionfeiern und Firmungen bis Pfingsten abgesagt. „So wie es jetzt aussieht, werden größere Feierlichkeiten länger nicht möglich sein. Erstkommunion in kleinen Pfarren ist im Rahmen der Bestimmungen denkbar. Das soll vor Ort entschieden werden.“