Wien unterstützt Fiaker nun mit „Futtermittelpaket“

Die Wiener Fiaker fürchten um ihre Existenz - und werden nun finanziell unterstützt. Die Stadt hat am Donnerstag ein „Futtermittelpaket“ angekündigt. Damit solle den Fiakern, die ein wichtiges Wiener Wahrzeichen seien, geholfen werden, wie Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) erläuterte. Auch das Wohl der Pferde liege ihm sehr am Herzen, versicherte er.

In Wien gibt es aktuell 21 Fiakerunternehmen mit insgesamt rund 300 Pferden. Da die Hauptkunden Touristen oder Wiener sind, die bei Erstkommunionen, Firmungen oder Hochzeiten - also Feierlichkeiten, die derzeit nicht stattfinden können - gern eine Rundfahrt unternehmen, ist das Geschäft momentan völlig zum Stillstand gekommen. Am Mittwoch warnten Fiaker-Vertreter vor dem völligen Aus für die Branche.