Anreise für 24-Stunden-Pflegerinnen aus Rumänien mit dem Zug

Wien, Innsbruck – Von Temesvár nach Schwechat: So läuft die neue Zugverbindung, die ab 2. Mai und in der Folge regelmäßig 24-Stunden-Betreuerinnen aus Rumänien nach Österreich bringen soll. In Schwechat sollen die Frauen noch eine Nacht bleiben, dort werden sie auch auf das Coronavirus getestet. Dann können sie weiter in die Bundesländer. Der Paketpreis inklusive Test und Hotel in Schwechat: rund 230 Euro pro Person. Buchungen – durch die Vermittlungsagentur oder die Betreuerin selbst – sollen ab heute möglich sein, verspricht die Wirtschaftskammer. Die Internet-Seite dafür: www.daheimbetreut.at.