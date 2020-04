Discobeat-Pionier Giorgio Moroder: „Gute Songs bleiben gute Songs“

Bozen, Innsbruck – Es war eine andere Zeit, als die TT Giorgio Moroder zum Gespräch traf. Obwohl das Treffen erst einige Monate zurückliegt. An den Vereinigten Bühnen Boze­n wurde das Musical „I Feel Love“ vorbereitet. Vergleichbar mit dem ABBA-Musical „Mamma Mia!“ soll es verschiedene Songs aus Moroders langer Karriere zu einer Geschichte verbinden. Die Uraufführung war für Ende Mai geplant. Dann kam Corona. Die Arbeiten an „I Feel Love“ sollen in der nächsten Spielzeit wieder aufgenommen werden. Die Premiere ist für den 21. April 2021 anvisiert. Giorgio Moroder befindet sich derzeit in seinem Hauptwohnsitz in Los Angeles. Seiner Frau Francesca und ihm gehe es gut, lässt er ausrichten. In Feierstimmung sei er in diesem „langen Moment“ freilich nicht. Am Sonntag wird der dreifache Oscarpreisträger 80 Jahre alt.