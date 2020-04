Handl mit Umsatzplus, Speck bleibt gefragt

Pians – Der weit über Tirols Grenzen hinaus bekannte Speck- und Wurstwarenhersteller Handl Tyrol konnte im Vorjahr den Umsatz von 137,8 auf 145,3 Mio. Euro steigern, der Personalstand erhöhte sich um weitere 56 Mitarbeiter auf 600. Mitverantwortlich dafür war vor allem auch das 60 Mio. Euro teure hochmoderne Werk in Haiming, das 2018 in Betrieb genommen wurde und in dem seither Tiroler Speck g.g.A. hergestellt wird. Laut Firmenchef Christian Handl hat man mit dem Produktionsstandort Haimin­g auch ökologisch neue Maßstäbe in der Speckproduktion gesetzt., „Unser Leitspruch lautet ja: Das Alte auf eine neue Weise tun, das ist Innovation.“

Im Hauptsitz in Pians werden Rohwürste sowie die Kleinserien- und Manufaktur-Spezialitäten produziert, am Logistikstandort in Schönwies werden sämtliche Verpackungsdienstleistungen inklusive Logistik durchgeführt. In Schönwies befindet sich auch das zentrale Auslieferungslager. Am Südtiroler Standort in Naturns wird der Südtiroler Markenspeck (Südtiroler Speck g.g.A.) produziert.

Die Nachfrage nach Speck und Wurstprodukten sei auch in den letzten Wichen trotz Corona-Krise sehr hoch gewesen. „Wir arbeiten ganz normal und haben dank der guten Auftragslage keine Kurzarbeit“, so Handl. Gerade auch in der derzeitigen Krisensituation zeige sich erneu­t, wie stark verbunden die Mitarbeiter mit dem Betrieb und der Familie Handl seien.

Vor Kurzem heimste das Oberländer Unternehmen bei 28 eingereichten Speck-, Schinken-, Rohwurst- und Bratenprodukten gleich 24 Gold- und vier Silber­medaillen ein. (va)