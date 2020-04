Öffnung von Schulen und Kindergärten: Mit Abstand und Komplikationen

Innsbruck – Auch mit etwas Abstand betrachtet, ist es kompliziert. Wer darf wann in die Schule? Wer wird wo betreut? Auch wenn gestern Bund und Land den Fahrplan für die Schulöffnungen präsentierten, so richtig in Fahrt kommt das Schuljahr wohl nicht mehr. Angesichts vieler Detailfragen, die teilweise auch von Standort zu Standort unterschiedlich sein können, ging gestern auch Bildungslandesrätin Beate Palfrader von „Komplikationen“ und „Umstellungen“ aus. Um sich kurz darauf in Optimismus zu üben. So wie man die Situation gut gemeistert habe, werde auch das gelingen.