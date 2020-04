Drei FPÖ-Bezirksräte in Wien-Brigittenau wechseln zu DAÖ

In Wien-Brigittenau sind drei FPÖ-Bezirksräte zur Allianz für Österreich (DAÖ) gewechselt, darunter auch die blaue Klubchefin. Diese wird nun auch dem neuen DAÖ-Klub im 20. Bezirk vorstehen. Das teilte Parteichef Karl Baron am Freitag via Aussendung mit.