Heimische Wirte vor Öffnung Mitte Mai verunsichert, Hoteliers alarmiert

NEOS-Obmann Dominik Oberhofer kritisiert diese Zusammensetzung scharf: „Kein Virologe, keine Frau, nur alteingesessene Herren, von denen einige auch schon zu Beginn der Krise mit von der Partie waren und zunächst eine Übertragung des Virus in einer vollen Après-Ski-Bar ausgeschlossen hatten. Jetzt wollen dieselben allen anderen erklären, wie man sich richtig verhalten soll.“ Oberhofer ruft LH Günther Platter auf, die Reißleine zu ziehen. Kritik an der Zusammensetzung soll auch Gebi Mair (Grüne) im Klubobleuterat geübt haben. Gerber weist die Kritik zurück: „Die Gruppe ist kompetent und klein gehalten – wir haben nur Empfehlungen ausgesprochen.“ (mami)

Die Verwunderung darüber war groß. War doch lange unklar, wer selbige eingesetzt, wie besetzt und beauftragt hat. Von Seiten des Landes hieß es dazu gestern, dass das Land diesbezüglich einer „Bitte vonseiten des Bundesministeriums für Landwirtschaft und Tourismus“ an alle Länder nachgekommen sei. Ergo habe man Inputs von Vertretern der Wirtschaftskammer, der Lebensraum Tirol Holding, der Tourismuswirtschaft und der Medizin eingeholt. VP-LA und Obmann der Fachgruppe Hotellerie Mario Gerber bestätigt das. Namentlich seien er selbst, Hans Entner (VTT), Alois Schranz (Mediziner), Franz Tschiderer, Josef Margreiter (Lebensraum-Chef), Florian Phleps (Tiroler Werbung GF) und Hubert Siller (MCI) in besagter Gruppe gewesen.

Die Preispolitik, glaubt Fritz, werde angepasst werden müssen. „Die Preissteigerungen der letzten Jahre kann man jetzt sicher einmal vergessen.“ Hinzu kommt die Frage, was sich die Österreicher in dieser Krise leisten können und wollen. „Es ist die schwerste Wirtschaftskrise seit den 1930er-Jahren, das wird auch in den Köpfen reflektiert.“ Allgemein ist der Österreicher für seine Liebe zur Gastronomie bekannt. In einer europaweiten Erhebung der RegioData aus dem Jahr 2017 belegte Österreich hinter der Schweiz in den jährlichen Gastro-Ausgaben den zweiten Rang mit rund 1400 Euro.