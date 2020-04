„Schichtbetrieb“ an Schulen ab 18. Mai bzw. 3. Juni

Rund sechs Wochen nach der Schließung der Schulen aufgrund der Corona-Pandemie hat Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) am Freitag den Fahrplan zur Wiedereröffnung vorgelegt. Am 4. Mai kehren Maturanten sowie andere Abschlussklassen zurück, zwei Wochen später am 18. Mai folgen die Volks- und Unterstufenschüler und erneut zwei Wochen später am 3. Juni der Rest.

Die Entscheidung über den Zeitpunkt der Schulöffnung sei schwierig gewesen, betonte Faßmann: Man habe den Infektionsschutz auf der einen Seite gegen die Bildungschancen der Kinder abwägen müssen.

Konkret starten am 4. Mai die rund 100.000 Maturanten bzw. Schüler an Abschlussklassen der berufsbildenden mittleren Schulen und Berufsschulen in den neuen Schulalltag. Für den Großteil der Schüler, die 700.000 Kinder und Jugendlichen an Volksschulen, AHS-Unterstufen, Neuen Mittelschulen und Sonderschulen, geht es nach dann neun Wochen Pause am 18. Mai los. Die restlichen 300.000 Schüler an AHS-Oberstufen, berufsbildenden höheren Schulen und Berufsschulen müssen bis nach den Pfingstferien am 3. Juni warten. Das Schuljahr endet dann regulär am 3. Juli (Wien, NÖ, Burgenland) bzw. 10. Juli (Rest).

Die restlichen Schulwochen laufen aber komplett anders ab als gewohnt: Es gibt eine Art Schichtbetrieb mit Hygieneauflagen - die Klassen werden (ausgenommen an Klein- und Kleinstschulen) geteilt. Die eine Hälfte ist von Montag bis Mittwoch an der Schule, die andere am Donnerstag und Freitag. In der Woche darauf ist es umgekehrt.

Wie bisher wird an den jeweils anderen Tagen weiter Betreuung für die Kinder angeboten - Faßmann appellierte aber an die Eltern, wenn möglich die Kinder daheim zu lassen. An den Schulen herrschen außerhalb des Klassenzimmers Maskenpflicht sowie weitere Hygieneauflagen wie Händewaschen oder -desinfektion nach dem Betreten des Schulgebäudes.

Der Stundenplan soll weitgehend unverändert bleiben, so Faßmann. Es wird aber keinen Nachmittagsunterricht geben, Fächer wie Turnen und wahrscheinlich auch Musik entfallen aufgrund des Infektionsrisikos. Weiterhin angeboten wird aber Nachmittagsbetreuung an ganztägigen Standorten.

Schularbeiten finden bis zum Sommer nicht mehr statt. An den Volksschulen wird aufs Sitzenbleiben (außer bei Wunsch der Eltern) verzichtet, an den anderen Schulen können Schüler mit einem Fünfer jedenfalls und mit mehreren Fünfern nach einem entsprechenden Beschluss der Klassenkonferenz aufsteigen. Für die Benotung wird der Leistungsstand vor der Schulschließung plus die Leistungen im Distance Learning bzw. in der letzten Präsenzphase an den Schulen herangezogen. Wer zwischen zwei Noten steht bzw. sich verbessern will, kann zu einer mündlichen Prüfung antreten.

Nicht alle Schüler müssen aber an die Schulen zurückkehren: Wer sich aufgrund der Corona-Pandemie dazu psychisch nicht in der Lage sieht oder etwa chronisch kranke Menschen im eigenen Haushalt schützen möchte, gilt als entschuldigt. Es gelten dann die gleichen Regeln wie für den Krankheitsfall. Lehrer aus der Risikogruppe bzw. mit solchen Angehörigen können ebenfalls daheimbleiben, müssen aber für andere Aufgaben wie etwa Online-Unterricht zur Verfügung stehen.

Keinen Fahrplan gibt es dagegen noch für die Kindergärten, die großteils in die Zuständigkeit von Ländern und Gemeinden fallen. Faßmann „ersuchte“ die Betreiber aber, für alle Betreuung anzubieten, die diese brauchen, sowie wieder mit der Bildungsarbeit zu beginnen. Laut Gesundheitsministerium soll es demnächst eine Regelung dazu geben, hieß es gegenüber der APA.

Kritik kommt vom obersten Lehrervertreter Paul Kimberger.“ Für mich sind die Gruppen zu groß und das Tempo zu hoch.“ Er hoffe, dass sich das nicht in steigenden Infektionszahlen niederschlagen wird. Grundsätzlich positiv bewerteten SPÖ und NEOS den Fahrplan - auch wenn dieser reichlich spät käme, so SPÖ-Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner und NEOS-Bildungssprecherin Martina Künsberg Sarre.