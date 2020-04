Vier Pferde beweisen in Jenbach Talent als Co-Therapeuten

Jenbach – Es ging ihr nicht gut. Sie wurde in der Schule gemobbt, gehänselt. Sie fühlte sich allein, hatte Angst. Es wurde immer schlimmer. Kein Ausweg in Sicht. Bis zu jenem Tag, als sie vor Nala stand. Schritt für Schritt setzte sich das Mädchen mit Hilfe der Stute mit ihren Schwierigkeiten auseinander. Am Pferderücken von Nala fasste sie wieder Vertrauen, fühlte sich angenommen, selbstbewusst.