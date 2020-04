Deutscher Ex-Arbeitsminister Norbert Blüm gestorben

Der gelernte Handwerker Blüm leitete das Ressort für Arbeit und Sozialordnung während der gesamten Regierungszeit der christlich-liberalen Koalition unter dem damaligen deutschen Bundeskanzler Helmut Kohl (CDU) - und war damit so lange im Amt wie kaum ein anderer Ressortchef. Er galt stets als Verfechter sozialstaatlicher Grundsätze, der in der Tradition des sozialen Friedens auch einen Standortfaktor für die deutsche Wirtschaft sah.

Als Vertreter des linken CDU-Flügels bekam der quirlige Blüm heftigen Gegenwind aus konservativen Parteikreisen - es war der damalige CSU-Chef Franz Josef Strauß, der ihm das Etikett „Herz-Jesu-Marxist“ anheftete. „Darauf bin ich richtig stolz“, verriet Blüm später in einem Interview. „Mit dem Vornamen ‚Herz-Jesu‘ ertrage ich jeden Zunamen.“ Sein christlicher Glaube prägte stets das Wirken des umtriebigen Katholiken: Bei einem Besuch in Polen 1989 verkündete er unbekümmert: „Marx ist tot, Jesus lebt.“

Der in Rüsselsheim geborene Sohn eines Kraftfahrzeugschlossers und Busfahrers musste sich den Aufstieg ins Kabinett hart erarbeiten: Nach einer Handwerkerlehre bei Opel holte er auf dem Abendgymnasium sein Abitur (Matura) nach, Geld verdiente er später als Bauarbeiter, Lkw-Fahrer, Kellner und Kunstschmied in der Türkei. 1950 trat er in die CDU ein und engagierte sich in der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft (CDA).