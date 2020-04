Fast 400 Unterschriften gegen Pilzzucht in Mils

Mils – Die geplante Ansiedlung der Firma Tiroler Bio Pilze (Biopilz Tirol GmbH) am Marklfeld östlich der Dorfstraße sorgt in Mils weiter für erhebliche Aufregung. Wie berichtet, machen Anrainer teils gegen das Vorhaben mobil, sie befürchten unter anderem (noch) mehr Verkehr.

Robert Oberhofer, als Seniorchef des Reschenhofs ein bekannter Name in Mils, hat eine Petition gestartet, die bis gestern Nachmittag bereits knapp 400 Unterschriften (davon über 280 von Milser Bürgern) erreicht hat. „Wir wollen, dass Mils ein Dorf bleibt und möchten kein neues Gewerbegebiet an diesem Standort“, meint er. Es gebe in Mils und der gesamten Region sicher besser geeignete Plätze. Zwar laufe das Projekt unter Landwirtschaft, doch „Produktionshallen dieser Art und Größe“ hätten schon eher industriellen Charakter.