Russland datiert Weltkriegs-Ende auf 3. September 1945

Russland hat das Ende des Zweiten Weltkriegs vor 75 Jahren nun offiziell auf das Datum 3. September festgelegt. Dazu unterschrieb Präsident Wladimir Putin am Freitag ein Gesetz. Der 3. September 1945 entspricht dem in der Sowjetunion begangenen und auf Medaillen der Kriegshelden der Roten Armee geprägten Datum, wie die Staatsagentur Tass am Freitag in Moskau mitteilte.

Offiziell galt bis zu diesem neuen Gesetz in Russland der 2. September als Tag des Ende des Zweiten Weltkrieges. Die Sowjetunion hatte 1945 noch Japan besiegt. Einen Friedensvertrag mit Japan gibt es aber bis heute nicht.

Der wichtigste Feiertag bleibt in Russland der 9. Mai. An dem Tag wird der Sieg der Sowjetunion über Hitlerdeutschland gefeiert. Es ist nicht der 8. Mai, der in Deutschland oder Österreich als Tag der Befreiung begangen wird. Als das NS-Regime damals kapitulierte, war in Moskau schon der neue Tag angebrochen.

Die vom russischen Parlament veranlasste Verschiebung des Datums hatte in Russland zu Streit geführt, weil der 3. September ein wichtiger Gedenktag für das Land ist. Erinnert wird an den schwersten Terroranschlag des Landes in Beslan im Nordkaukasus. Bei einer Geiselnahme in einer Schule waren dort 2004 Hunderte Menschen getötet worden.

Die Mütter von Beslan hatten Putin aufgefordert, auf den Gedenktag nicht zusätzlich noch das Weltkriegsende zu legen. Auch der Menschenrechtsrat beim russischen Präsidenten hatte die Frauen unterstützt. Die Mütter von Beslan befürchten, dass die wegen der Corona-Pandemie verlegte große Militärparade am 9. Mai womöglich am 3. September nachgeholt werden könnte.