„Hoffnung und Optimismus“ am Jahrestag der Zweiten Republik

Wien – Am 27. April 1945 proklamierte die provisorische Staatsregierung mit dem Sozialdemokraten Karl Renner in Wien die „Wiederherstellung der Republik Österreich“. Die damalige Regierung, bestehend aus SPÖ, ÖVP und KPÖ, erklärte damit „den im Jahre 1938 dem österreichischen Volke aufgezwungenen Anschluss“ für „null und nichtig“.

Damit war der Zweite Weltkrieg für die „Ostmark“ im Grunde vorbei, auch wenn die Deutsche Wehrmacht erst am 8. Mai kapitulierte.

Nach den dunkelsten Jahren in der Geschicht­e Europas machte sich bei vielen Österreichern wieder Hoffnung breit. Die Diktatur, die menschenverachtende Politik des Nationalsozialismus, wurde besiegt, die Zweite Republik erlebte in den Jahren eine Erfolgsgeschichte.

Geplant war für Montag ein großer Festakt. Doch dieser musste aufgrund der Pandemie in dieser Form abgesagt werden.

Die Feierstunde findet in reduzierter Form statt.

Wie jedes Jahr beginnt der Gründungstag der Zweiten Republik mit einer Kranzniederlegung des Bundeskanzlers, des Vize­kanzlers und des Verteidigungsministers am Burgtor. Doch die Garde und die Gardemusik werden nicht in voller Stärke auftreten. Der „Festakt“ wird im Kanzleramt stattfinden.

In den kommenden Wochen und Monate werde es darum gehen, „Menschen in Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit wieder rasch in volle Beschäftigung zu bringen“ und „all jenen zu helfen, denen durch das Virus die wirtschaftliche Existenz von einem Tag auf den anderen komplett entzogen wurde“.