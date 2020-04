Eine ganze Branche sitzt auf Nadeln: Hotels fordern Öffnungsplan

Wien – Morgen will die Regierung die Vorgaben präsentieren, unter denen die Wirte ab Mitte Mai wieder aufsperren dürfen. Während für die Gastronomie ein Plan für einen Neustart ausgearbeitet wurde, sieht sich Österreichs Hotellerie nicht erhört. Susanne Kraus-Winkler, Obfrau der Hotellerie in der Wirtschaftskammer Österreich, befürchtet, dass morgen für die Hotels kein Fahrplan bekannt gegeben wird.

„Wir brauchen aber endlich einen konkreten Zeitpunkt, wann welche Betriebe aufsperren dürfen – natürlich unter den besten Sicherheitsvorkehrungen“, sagt Kraus-Winkler gegenüber der TT. Derzeit koste es mehr, in den Startlöchern zu stehen, als den Betrieb stillzulegen: „Wir hängen mit null Arbeit in Kurzarbeit“, sagt die Hotellerie-Vertreterin. Trotz geltender Einschränkungen der Reisefreiheit in allen Staaten könne man nicht in Schockstarre verfallen. „Wir sehen, dass trotz allem laufend Buchungen reinkommen“, sagt Kraus-Winkler.