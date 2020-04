Sinkende Zahl an Corona-Toten in Großbritannien und Italien

Die Zahl der Corona-Todesfälle sinkt in den am stärksten betroffenen europäischen Ländern. In Großbritannien starben laut offiziellen Zahlen vom Sonntag zuletzt innerhalb von 24 Stunden 413 Menschen an der durch das Virus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19. Der tiefste Wert seit 31. März. Aus Italien wurde mit 260 Toten der niedrigste Wert seit 14. März gemeldet.

Innerhalb von 24 Stunden seien in den Krankenhäusern des Landes 413 Menschen an Covid-19 gestorben, teilte am Sonntag das Gesundheitsministerium in London mit. Mit den neuen Fällen stieg die Zahl der Corona-Todesfälle in Großbritannien auf insgesamt über 20.700. Das Königreich ist eines der am stärksten von der Pandemie betroffenen Länder weltweit und hat eine landesweite Ausgangssperre verhängt. Die Regierung hatte vor kurzem erklärt, die Epidemie habe ihren Höhepunkt überschritten.

Kritiker bemängeln allerdings, dass die Todesfallzahlen in Großbritannien unvollständig sind. In der offiziellen Statistik werden nur die Toten in Krankenhäusern erfasst, nicht aber die Menschen, die zu Hause oder in Pflegeheimen an den Folgen einer Coronavirus-Infektion sterben.

Zu den Corona-Infizierten im Königreich zählte auch Premierminister Boris Johnson, der zwischenzeitlich im Krankenhaus auf der Intensivstation behandelt werden musste. Der 55-Jährige will am Montag die Arbeit wieder aufnehmen, wie Außenminister Dominic Raab am Sonntag im Sender Sky News sagte. Die Regierung sieht sich mit Vorwürfen konfrontiert, zu langsam auf die Pandemie reagiert zu haben. Pfleger und Ärzte klagen außerdem über einen erheblichen Mangel an Schutzausrüstung und zu wenige Virustests.