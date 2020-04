Österreich stellt bis zu 15 Soldaten für EU-Libyen-Mission

Österreich will sich mit bis zu 15 Bundesheer-Soldaten an der neuen EU-Operation „Irini“ zur Überwachung des UNO-Waffenembargos gegen Libyen beteiligen. Das Mandat, das bis Ende 2021 gelten soll, wird am Mittwoch im Ministerrat beschlossen. Wann die Mission ihre Tätigkeit aufnehmen wird, ist vorerst noch unklar. „Irini“ bedeutet auf Griechisch Frieden.