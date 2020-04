Beschlagene Brille, zu wenig Luft: Die besten Tipps zum Tragen von Masken

Wien – Das neue Leben mit dem Mund-Nasen-Schutz auf der Straße, in den Geschäften und in den Öffis bietet nicht nur ein ungewohntes Bild für die Augen. Es ist auch seltsam und teilweise mühsam, damit zu sprechen und Gesprächspartner zu verstehen. Die Augengläser beschlagen, man riecht den eigenen Atem und so manches Mal hat man das Gefühl, nicht genug Luft zu bekommen.