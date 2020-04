Epidemiegesetz: SPÖ ortet Verfassungswidrigkeit

Wien – Heute gibt es im Nationalrat wieder ein verbales Match – zwischen Regierungs- und Oppositionsparteien. Die SPÖ hält die von der Regierung geplante Änderung des Epidemiegesetzes, mittels der den Behörden erlaubt werden soll, Veranstaltungen auf bestimmte Personengruppen zu beschränken, für verfassungswidrig. Die Sozialdemokraten werden daher beantragen, das Gesetz in den Gesundheitsausschuss zurückzuverweisen – damit es dort behandelt und begutachtet werden kann.

„So unbestimmt wie dieser Paragraf ist und schwerwiegende Eingriffe in die Versammlungsfreiheit ermöglicht, so unbestimmt ist so ein Gesetz sicherlich verfassungswidrig“, befindet SPÖ-Vizeklubchef Jörg Leichtfried. „Wie kann man es rechtfertigen, bei Veranstaltungen beispielsweise alle Pensionisten auszuschließen? Laut diesem Paragraf 15 wäre das möglich“, sagt der SPÖ-Abgeordnete. Ebenso möglich wäre, bei Betriebsversammlungen Betriebsräte auszuschließen.

Und Leichtfried verweist neuerlich auf die Sorge der Opposition, dass die Teilnahme an Veranstaltungen daran geknüpft sein könnte, die Corona-App zu verwenden (was die Koalitionäre bestreiten). „Mir erscheint es schon sehr fahrlässig, ein Gesetz zu formulieren, das diese Möglichkeit beinhaltet – und dann muss die Opposition kommen und darauf hinweisen, das ist verfassungswidrig. Und dann stimmt man dem trotzdem zu und schwadroniert herum, dass man vielleicht noch irgendetwas ändern möchte. Das ist nicht verantwortungsvoll“, urteilt Leichtfried – gemünzt auf die Ankündigung der Regierungsfraktionen, vor dem für heute angepeilten Beschluss eventuell etwas an den Formulierungen zu ändern. „Das ist nicht Fahren auf halbe Sicht, das ist Fahren in die falsche Richtung.“

Die FPÖ hat eine Petition initiiert – „Allianz gegen den Corona-Wahnsinn“ –, um den Protest gegen die Corona-Maßnahmen der Regierung zu bündeln. „Es reicht. Wir wollen eine Rückkehr zur normalen Normalität“, sagt Klubobmann Herbert Kickl. Die Initiative, die Kickl als „Schulterschluss mit dem Hausverstand“ beschreibt, sei die Reaktion auf die „dumpfe Angstmache“ der türkis-grünen Koalition. Diese ergehe sich in einer „Dauer-Besachwalterung“ des Landes – und zeige einen direkt „lustvollen Umgang beim Zelebrieren des Ausnahmezustands“. Es sei erwiesen, dass keines der Corona-Schreckensszenarien von ÖVP-Kanzler Sebastian Kurz eingetreten sei. „Aber es ist etwas anderes eingetreten, nämlich ein Umbau des Landes“, konstatiert Kickl. Rekordarbeitslosigkeit, Pleitewellen, die soziale Vereinsamung der älteren Bürger hätten Kurz und Co. zu verantworten. Zudem würden „Abertausende in die Abhängigkeit der schwarz-grünen Regierungsbürokratie“ getrieben, während die bürgerlichen Freiheiten „Stück für Stück filetiert werden“, sagt der Blaue. Und hintergründig werde auch noch die Angst vor einer zweiten Infektionswelle geschürt.

Die NEOS sind mit der Bewältigung der wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise durch die Regierung unzufrieden. Klubobfrau Beate Meinl-Reisinger verlangt rasche Maßnahmen im Bereich der Steuern. So soll es analog zu den Verlustvorträgen die Möglichkeit eines Verlustrücktrags geben.