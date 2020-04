EU will Sommertourismus „behutsam“ hochfahren

Entscheidend sei der ständige Blick auf die Infektionszahlen und die Evaluierung von Gesundheitsdaten, so die Ministerin. Österreich wolle in einem ersten Schritt die „Voraussetzungen für Urlaub im eigenen Land“ schaffen. Köstinger erwartet „grundsätzlich noch längere Zeit starke Einschränkungen in der Reisefreiheit“. Erleichterungen kann sie sich „in Zukunft zwischen benachbarten Mitgliedsstaaten, die im Kampf gegen das COVID-19-Virus eine ähnlich gute Entwicklung vorweisen können wie Österreich“, vorstellen. Deutschland, aber auch Tschechien seien Beispiele dafür.

Deutschland hat hingegen zuletzt die Erwartungen an eine baldige Öffnung von europäischen Reisezielen für deutsche Touristen gedämpft. „Was ein Infektionscluster in einem beliebten Urlaubsgebiet in den Heimatländern der Touristen anrichten kann, haben wir bereits erlebt“, sagte der deutsche Außenminister Heiko Maas (SPD) der Bild am Sonntag unter Verweis auf die Coronavirus-Infektionsfälle in Ischgl.