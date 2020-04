„Wie ein Schuss in die Luft“: Getrübte Stimmung im Kulturbetrieb

Von Markus Schramek

Innsbruck, Graz – In besseren Zeiten frönt Achim Kirchmair ausgiebig seiner Leidenschaft. Da widmet sich der Jazzmusiker sieben bis acht Stunden am Tag dem Spiel auf der E-Gitarre. Doch für professionelle Musiker sind keine guten Zeiten angebrochen. Die Bekämpfung der Corona-Pandemie lähmt den Kulturbetrieb. An Konzerte vor größerem Publikum ist noch lange nicht zu denken. Und so verspürt Kirchmair derzeit „wenig Bock“ darauf, sich die Gitarre umzuhängen. Die Stimmung ist getrübt.

Kirchmair, Jahrgang 1964, wuchs in Imst auf. Erst spät, mit 18, entdeckte er die Gitarre, motiviert von seinem damaligen Musiklehrer Hermann Delago (der mit seiner „Combo“ selbst ein Stück Tiroler Musikgeschichte schrieb). Zum Studium der Jazzgitarre zog es Kirchmair vor 30 Jahren an die Kunst-Uni nach Graz. Und in der Steiermark lebt er auch heute noch. Mit seiner – ebenfalls aus Tirol stammenden – Frau Ingrid Moser, einer ausgebildeten Jazzsängerin, tritt Kirchmair als Dee Dolen auch im Duo auf. Das Paar hat drei erwachsene Kinder.

Vom „Corona-Fluch“ bekam Kirchmair eine ordentliche Ladung ab. „Sunkeeper“, das neue Album des Achim Kirchmair Trio (erschienen bei O-Tone Music) kam Ende März auf den Markt – damals herrschte gerade strenge Corona-Quarantäne. „Das Album war nicht mehr zu stoppen, die Vorarbeit war zu weit fortgeschritten“, erzählt Kirchmair der TT. Bitterer Nachsatz: „Das war natürlich wie ein Schuss in die Luft.“

Der neue Klangkörper „Sunkeeper“ ist gut geeignet, um sich als Musikkonsument eine Auszeit zu gönnen. Die Tracks des Kirchmair Trio, ergänzt durch Trompeter David Jarh als Gast, bewegen sich leichtfüßig zwischen den Genres, jazzig, loungig, ein schöner Kontrapunkt zur Hirnlastigkeit dieser Corona-Tage mit ihren täglich neuen Prognosen und Szenarien.

7000 Euro hat Kirchmair in die Produktion gesteckt. Viel verdienen kann er damit in nächster Zeit aber nicht: Die Konzerte im Gefolge der CD-Veröffentlichung mussten abgesagt werden. Das bedeutet den Entfall von Gagen und CD-Verkäufen, denn diese erfolgen zumeist am Rand der Auftritte. Seinen Einnahmenverlust bis zum Sommer beziffert Kirchmair mit 5000 Euro. Im Herbst hofft er wieder auftreten zu können. Ob und unter welchen Bedingungen, wird sich noch zeigen. Mitte Mai verkündet die Bundesregierung neue Regeln für größere Veranstaltungen.

Kirchmair ist seit 25 Jahren Profi-Musiker. Mit seiner Art von Musik bewegt er sich, kommerziell gesehen, in einer Nische. Jazz-Clubs und einschlägige Festivals kommen als Auftrittsorte in Frage. Natürlich könnte er auch zur Unterhaltung im Hintergrund spielen und so Geld verdienen. „Musik im Gastgewerbe zu spielen, halte ich nicht aus“, weist er solche Gedanken von sich. Um sich die Unabhängigkeit leisten zu können, arbeitet der Bandleader seit einiger Zeit nebenberuflich für die Telekom Austria. „Ich befinde mich sicher in einer besseren Lage als viele andere Musiker, die derzeit gar kein Einkommen haben“, ist sich Kirchmair bewusst.

Die Bande zu Tirol sind intakt. Immer wieder kehrt er zurück, seine Mutter im Oberland besucht er regelmäßig. Konzerte führen ihn nach Landeck, ins Kulturzentrum Altes Kino. Gefragt, wo er in Tirol sonst gerne spielen würde, kommt die Antwort ziemlich rasch: „Das Treibhaus würde mich reizen. Da würden wir gut hinpassen.“