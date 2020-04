FPÖ startet Petition gegen „Corona-Wahnsinn“

Die FPÖ hat eine Petition ins Leben gerufen, um den Protest gegen die Corona-Maßnahmen der Regierung zu bündeln. „Es reicht. Wir wollen eine Rückkehr zur normalen Normalität“, sagte Klubobmann Herbert Kickl am Montag bei der Vorstellung der „Allianz gegen den Corona-Wahnsinn“.

Die Initiative, die Kickl als „Schulterschluss mit dem Hausverstand“ beschrieb, sei die Reaktion auf die „dumpfe Angstmache“ der türkis-grünen Koalition. Diese ergehe sich in einer „Dauer-Besachwalterung“ des Landes und zeige einen direkt „lustvollen Umgang beim Zelebrieren des Ausnahmezustands“. Ein zuvor publik gewordenes Sitzungsprotokoll vom März, wonach die Regierung die Angst der Bevölkerung gezielt verstärkt haben soll, bezeichnete der ehemalige Innenminister als bloße Spitze des Eisbergs.

Es sei erwiesen, dass keines der Corona-Schreckensszenarien von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) eingetreten ist. „Aber es ist etwas anderes eingetreten, nämlich ein Umbau des Landes“, führte Kickl aus. Rekordarbeitslosigkeit, Pleitewellen, dazu die soziale Vereinsamung der älteren Bevölkerung und vieles mehr hätten Kurz und Co. zu verantworten. Zudem würden „Abertausende in die Abhängigkeit der schwarz-grünen Regierungsbürokratie“ getrieben, während die bürgerlichen Freiheiten „Stück für Stück filetiert werden“. Und hintergründig werde bereits die Angst vor einer zweiten Infektionswelle geschürt.

Die Oppositionsparteien arbeiten ja derzeit auch an der Einsetzung eines parlamentarischen Unterausschusses, der die Abwicklung der Corona-Hilfen kontrollieren soll. Hier trete man aber weiter auf der Stelle, da die ÖVP blockiere. „Wir haben keinen Millimeter Vorwärtsbewegung erreicht in der Frage“, sagte Kickl und betonte: „Ohne ein gehöriges Maß an parlamentarischer Kontrolle braucht man mit uns über diese Dinge nicht mehr reden.“