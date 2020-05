Kostbare Erfahrung für Tiroler: Gemüse anbauen, Solidarität ernten

Schon beim zögerlichen Ansetzen des Messers schallt der Aufschrei von Maria Giner in den Ohren: „Achtung, Finger weg und Hand weiter oben ansetzen. Das Messer ist sehr scharf!“ Der Warnung folgt die Aufforderung, mit einem Ratsch – also einem schnellen, glatten Schnitt – den sorgfältig ausgewählten Petersilienbund am Stiel abzuschneiden. „Der Schnitt war gut, der Bund ist aber viel zu klein“, urteilt die Senior-Chefin des Gemüsebauern Giner in Thaur und schneidet rasch ein weiteres Büschel ab.