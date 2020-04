Absagen und Aufbrüche: Mitterers „Don Quichote“ wird verschoben

Innsbruck – Die Proben haben bereits Anfang des Jahres begonnen, das Bühnenbild ist entworfen, die Kostüme auch. Gespielt wird in Rattenberg heuer aber nicht. Die für die Schlossbergspiele 2020 angekündigte Uraufführung von „Don Quichote“, Felix Mitterers jüngster, am Roman von Miguel Cervantes angelehnter Theaterarbeit, wird auf Sommer 2021 verschoben. Erworbene Gutscheine bleiben gültig. Reservierungen sind ab Jänner 2021 möglich. „Don Quichote“ ist nach der Absage der Tiroler Volksschauspiele, wo „Verkaufte Heimat: Bombenjahre“ angesetzt war, die zweite Mitterer-Premiere des Sommers, die wegen Corona ausfällt.

Zwei weitere Projekte des Dramatikers sind indessen auf gutem Weg. „Keiner von euch“, der erste Roman des 72-Jährigen, erscheint am 19. Mai im Innsbrucker Haymon-Verlag. Er handelt von Angelo Soliman, der im 18. Jahrhundert aus Afrika über Italien nach Wien verschleppt wurde und dort Karriere machte. Nach seinem Tod wurde sein Körper als exotisiertes Präparat im hochherrschaftlichen Naturalienkabinett ausgestellt. Am Schicksal Solimans orientierte sich zuletzt Markus Schleinzers Film „Angelo“ (2018). Auch Mitterers Roman liegt ein Drehbuch zu Grunde, das er bereits Anfang der 2000er-Jahre schrieb.

Dass Mitterer auch in seinem Stück „Märzengrund“ (2016) einen Filmstoff sieht, hat der Dramatiker schon vor zwei Jahren im TT-Gespräch unterstrichen. Und dass Regisseur Adrian Goi­ginger, der für „Die beste aller Welten“ (2017) vielfach ausgezeichnet wurde, an der Adaption des Stückes arbeitet, ist auch bekannt. Im vergangenen Herbst suchte er in ganz Tirol nach Nachwuchsdarstellern – und wurde fündig.