Fahrverbot für laute Motorräder im Außerfern kommt fix

Reutte, Innsbruck – Im Moment ist von der Problematik nichts zu hören. Die Grenzbalken zu Deutschland sind heruntergelassen. Die Horden von Motorradfahrern aus dem Nachbarland müssen sich noch gedulden, bis sie ihre Bikes über die kurvenreichen Strecken der Seitentäler jagen können. Am Plansee ist es ruhig, auch am Hahntennjoch, im Tannheimer und im Namloser Tal. Die Bürgerinitiative Xund’s Lechtl wird trotzdem laut. Denn sie hat in Erfahrung gebracht, was das Land Tirol im Bezirk Reutte und auf Imster Seite am Hahntennjoch vorbereitet, um den von Anrainern kritisierten Motorradlärm zu reduzieren. Eine Lärmbeschränkung der „Maschinen“ auf 95 Dezibel (dB) ist geplant. Dies bestätigt auch ein Sprecher aus dem Büro von Verkehrslandesrätin LHStv. Ingrid Felipe. Letzte Details seien in Abklärung. Aber die Maßnahme werde rechtzeitig vor der heurigen Motorradsaison in Kraft gesetzt.