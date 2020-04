Türkis-grünes Eigenlob und rot-blau-pinker Tadel im Hohen Haus

Die NEOS konstatieren einmal mehr, dass die Regierung bei der finanziellen Unterstützung säumig sei. „Das seit Wochen versprochene Geld kommt nicht bei den Unternehmen an“, sagt Abgeordneter Josef Schellhorn. „Massive Liquiditätsproblemen“ gebe es. Genaue Daten über die Arbeitslosigkeit müssten her, Klarheit, was Erleichterungen für Touristiker anlange, sei vonnöten. „Es reicht nicht, immer nur von einem Fahrplan für die Wirtschaft zu reden, man muss ihn auch aushängen.“

ÖVP-Klubobmann August Wöginger verwahrt sich gegen den Tadel. Verbal am schärfsten ist er in Richtung Blaue. Am 13. März habe die FPÖ „den totalen Lockdown“ gefordert, nun meine sie, dass dieser alles kaputt gemacht habe: „Allein dieser Zickzackkurs zeigt, in welchem Zustand sich diese Partei befindet. Warum sind wir nicht alle froh und dankbar, dass wir bis jetzt so gut durch die Krise gekommen sind? Das ist mir unverständlich.“