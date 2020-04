Platzgummer realistisch: „Chancen stiegen von ein Promille auf ein Prozent“

Das meinte Sandro Platzgummer auf die Frage ...

...von wem er seine Nominierung erfuhr? In der Nacht von Samstag auf Sonntag erhielt ich die Nachricht per Videotelefonat vom Head of Football Operations der NFL International. Da wusste ich aber noch nicht, zu welchem Team ich kommen werde. Darüber wurde ich dann am Montag von den New York Giants selbst informiert.

... wie seine erste Reaktio­n ausfiel, wen er zuerst benachrichtigte? Ich war natürlich sehr erfreut, als mich das Team angerufen hat. Auch, dass es am Ende die Giants geworden sind. New York ist eine tolle Stadt, die Giants sind eine tolle Organisation, somit ist das eine coole Sache, dass ich dort sein werde. Als ich die Nachrichten bekam, waren auch meine Familie und meine Freundin bei mir. Die haben das also aus erster Hand miterlebt.

Sobald Sie den Beitrag laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Facebook (Datenschutz) ausgetauscht. Durch Klick auf "Zustimmen und Anzeigen" werden alle Drittanbieter-Inhalte künftig automatisch geladen. Sie können diese Funktion später jederzeit wieder deaktivieren. Zustimmen und Anzeigen

... ob er sein Medizin-Studium unterbricht bzw. ob er zuletzt noch viel gelernt hätt­e? Ich bin mit dem Studien­koordinator von Anfang an in gutem Kontakt gestanden. Er hat mir sogar gratuliert. Wir haben auch schon geplant und besprochen, wie es zukünftig weitergehen kann für mich. Der einzige Vorteil von Corona ist, dass ich in den letzten Monaten wenig verpasst habe. Je nachdem, wie lange ich jetzt noch auf die Ausreise warten muss, kann ich dieses Semester sogar noch online abschließen.

TT-ePaper gratis lesen Die Zeitung bis auf Weiteres kostenlos digital abrufen (für mindestens 4 Wochen) Jetzt lesen Ich bin bereits Abonnent

... für wie realistisch er einen Platz im Kader einschätzt? (lacht) Ich würde sagen, die Chancen sind von einigen Promille auf einige Prozent gestiegen. Im Ernst: Das ist unheimlich schwer einzuschätzen, ich bin ja noch nicht mal dort. Ich bin noch eine kleine Nummer. Das ist der Kreislauf des Lebens.

... was passiert, wenn er nicht in den Kader kommt bzw. ob es einen Plan B gibt? Wenn ich nicht in den Kader komme, dann bin ich mit großer Wahrscheinlichkeit im Practice Squad. Die Regeln lassen das zu. Wobei dieser Plan B auch ein guter Plan A ist. Es ist sehr schwer, im ersten Jahr da reinzukommen.

... was ein talentierter Footballer aufweisen muss, um selbst einmal so weit zu kommen? Wichtig ist, dass man seine Zeit nicht verschwendet und alle Möglichkeiten nutzt, die sich einem bieten. Man muss seine Ressourcen weise einsetzen, um ans Ziel zu kommen. In jedem Fall gilt: Niemals aufgeben!