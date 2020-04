Zwei Jahre Ehefrau nicht gesehen - Mann schlug ihr auf Nase

Ein Ehemann, der seine Frau seit zwei Jahren nicht mehr gesehen hat, ist in der Nacht auf Dienstag unerwartet bei ihr in Linz aufgetaucht und hat sie verprügelt. Der Türke, gegen den ein Aufenthaltsverbot besteht, läutete an der Wohnungstür. Als die 34-Jährige öffnete, schlug der 41-Jährige ihr offenbar direkt mit der Faust auf die Nase. Die Frau flüchtete und rief die Polizei, teilte diese mit.