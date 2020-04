Madrid und Paris wollen Corona-Auflagen lockern

In Europa stehen in mehreren großen Ländern weitere Lockerungen der Corona-bedingten Beschränkungen bevor. Nachdem Italien am Montag angekündigt hatte, eine Reihe von Auflagen mit 4. Mai aufzuheben, werden von den Regierungen in Spanien und Frankreich am Dienstag ebenfalls neue Details erwartet, wie das Alltagsleben wieder allmählich in Gang kommen kann.

Die drei Länder verzeichnen in Europa die meisten Infizierten und auch Toten im Zusammenhang mit der Lungenkrankheit Covid-19. In anderen Ländern wie Österreich sind bereits mehrere Lockerungsschritte eingeleitet worden. Das ebenfalls stark vom Coronavirus betroffene Großbritannien will jedoch noch abwarten.

Mehr als sechs Wochen nach dem Beginn der strengen Ausgangssperre Spanien will Ministerpräsident Pedro Sánchez einen Plan für eine schrittweise „Deeskalation“ vorlegen, der dann vom Kabinett verabschiedet werden soll. Voraussichtlich sollen die Regeln für den Ausstieg aus der Abriegelung im ganzen Land gleich sein, jedoch werden die Lockerungen eventuell in einzelnen Regionen zeitversetzt erfolgen - je nachdem, wie heftig ein Gebiet betroffen ist. Bereits seit Sonntag dürfen Kinder bis 14 Jahre wieder mit einem Elternteil eine Stunde pro Tag aus dem Haus, wenn auch nur unter Berücksichtigung strenger Auflagen.

Das spanische Gesundheitsministerium meldete einen leichten Rückgang der täglichen Totenzahl auf 301. Am Vortag waren in Spanien noch 331 neue Corona-Tote gezählt worden. Seit fünf Tagen in Folge liegt die Opferzahl unter 400. Auf dem Höhepunkt der Pandemie in Spanien waren Anfang April 950 Todesopfer an einem Tag gezählt worden. In Spanien waren am 14. März strikte Ausgangsbeschränkungen in Kraft getreten, die vorerst bis zum 9. Mai gelten.

Die französische Regierung will dem Parlament am Nachmittag ihren Plan für die Lockerung der Ausgangsbeschränkungen vorstellen. Diese sind in dem Land, das weit mehr als 20.000 Tote infolge der Pandemie zählt, deutlich strenger als in Deutschland. Premierminister Édouard Philippe kündigte an, dass es dabei um die Themen Gesundheit, Schule, Arbeit, Geschäfte, Transport und Versammlungen gehen werde. Klar ist, dass Schulen und Kindergärten etappenweise öffnen sollen und Restaurants vorerst geschlossen bleiben. Auch wird es wohl darum gehen, ob die Bürgerinnen und Bürger im öffentlichen Nahverkehr oder Geschäften verpflichtend eine Maske tragen müssen. Unklar ist bisher, ob die Menschen künftig innerhalb Frankreichs wieder reisen dürfen und wie es mit Blick auf den Sommerurlaub aussieht. Es wird in der Nationalversammlung auch um Details zur Corona-App gehen.

Das Robert-Koch-Institut sah Deutschland auf dem Weg zur Kontrolle der Corona-Pandemie. Die gesunkenen Neuinfektionen-Zahlen seien Ergebnis der Einschränkungen der vergangenen Wochen, sagte RKI-Präsident Lothar Wieler. „Wir wollen diesen Erfolg verteidigen“, betonte Wieler. „Das schaffen wir auch, wenn wir uns weiterhin disziplinieren und an die Regeln halten.“ Zuletzt lag die Zahl der neuen Fälle nur noch leicht über 1.000, nachdem sie vergangene Woche meist um die 2.000 gelegen hatte.

Großbritannien gedachte mit einer Schweigeminute den Ärzten und Pflegern, die in der Pandemie gestorben sind. Auch Premierminister Boris Johnson nahm an der Schweigeminute teil. Die Regierung kündigte an, die Familien der rund 100 an Covid-19 gestorbenen Ärzte und Pfleger mit je 60.000 Pfund (knapp 69.000 Euro) unterstützen. In Königreich mangelt es beim Kampf gegen die Pandemie an Schutzausrüstungen. Ärzte und Pfleger kritisieren, dass sie sich nicht ausreichend vor dem Coronavirus schützen könnten, da es an Masken und geeigneten Kitteln fehle.

Weltweit wurden mittlerweile mehr als 210.000 Corona-Tote gemeldet. 85 Prozent der 210.930 Todesfälle weltweit wurden aus Europa und den USA gemeldet, wie Berechnungen der Nachrichtenagentur AFP auf Grundlage von Behördenangaben ergaben. Europa registrierte demnach 126.793 Todesfälle bei 1,4 Millionen Infektionen. In den USA sind es bisher 56.253 Todesopfer, so viele wie in keinem anderen Land der Welt. Italien folgt mit 26.977 Todesfällen, dahinter kommen Spanien mit 23.822, Frankreich mit 23.293 und Großbritannien mit 21.092 Corona-Toten.