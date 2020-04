Kulturwandel für den Klimaschutz: #schauaufsklima

Innsbruck – Auch Tirols dieser Tage von der Corona-Krise stark in Mitleidenschaft gezogene Kulturschaffende beteiligen sich an der Initiative „Wenn, wann nicht jetzt. #schauaufsklima“ und haben sich in einem offenen Brief an die Landesregierung gewandt. Sie unterstreichen darin, dass die derzeit geschnürten Notfall- und Konjunkturpakete auch Innovations- und Klimapakete sein müssen. „Nur so wird diese Krise zur Chance und nur so werden wir unserer gemeinsamen Verantwortung gerecht“, heißt es in dem unter anderem von den Tiroler Kulturinitiativen (TKI) und der Tiroler Künstler*innenschaft verfassten Schreiben. Es gehe nun um einen „Wandel unserer politisch-ökonomischen Organisation und damit unserer Kultur“. Im Zentrum stehe dabei die Frage, „wie wir leben wollen und wie wir künftig leben können“.