Innsbruck – 436.000 Euro statt 200.000 Euro: Der massiv teurer gewordene Vergleich zwischen der Stadt-Tochter Innsbrucker Immobiliengesellschaft (IIG) und einem Wiener Architekturbüro im Rechtsstreit um den Neubau des Management Centers Innsbruck (MCI) lässt in der Stadt die Emotionen hochgehen: Heute Abend wird der Gemeinderat, in Anwesenheit von IIG-Geschäftsführer Franz Danler, über das neue Vergleichsangebot entscheiden – im nicht-öffentlichen Teil. Die IIG habe aufgrund des laufenden Verfahrens darum gebeten, so BM Georg Willi (Grüne).