Deutschland verbietet libanesische Hisbollah

Deutschland hat die libanesische Extremistenorganisation Hisbollah verboten. Dies teilte ein Sprecher von Innenminister Horst Seehofer am Donnerstag in der Früh auf Twitter mit. Zeitgleich wurde die Durchführung von Razzien in den Liegenschaften von vier Vereinen, die Hisbollah zugerechnet werden, bekanntgegeben.