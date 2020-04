Duftkerze verursacht Brand in Kinderzimmer in Oststeiermark

Eine Duftkerze hat offenbar am Mittwochnachmittag einen Brand in einem Kinderzimmer im oststeirischen Ottendorf an der Rittschein ausgelöst. Der Vater (34) der drei Kinder versuchte das Feuer selbst zu bekämpfen. Drei Feuerwehren gelang es dann rasch, die Flammen zu löschen. Die fünfköpfige Familie blieb unverletzt, wie die Landespolizeidirektion Steiermark am Donnerstag mitteilte.