Erfahrungen italienischer Ärzte im Kampf gegen Corona halfen in Tirol

Und es war mehr Zeit, um sich auf zu erwartende Komplikationen vorzubereiten. Etwa auf die Tatsache, dass die Lungenkrankheit starken Einfluss auf die Blutgerinnung nimmt und so viele, extreme Blutgerinnsel auftreten können. Dem an Covid-19 erkrankten kanadischen Schauspieler Nick Cordero musste deshalb vor zwölf Tagen ein Bein amputiert werden. Eine New Yorker Ärztin berichtete von einer 40-Jährigen, die Blutgerinnsel in den Fingern hatte. Einem ihre Patienten drohe gar die Amputation von beiden Beinen und Händen.