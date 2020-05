Rotes Kopfschütteln über Subvention für Innsbrucker Privatschule

Innsbruck – Die Gemeinderatssitzung im Congress Innsbruck am Donnerstag war aufgrund der Corona-Krise nicht öffentlich. Und trotzdem war es so leicht wie nie, die Sitzung zu verfolgen. Ein Livestream machte es allen Interessierten möglich, die Mandatare ins Wohnzimmer zu holen.

Über den Saal Innsbruck verteilt saßen die Gemeinderatsmitglieder weit voneinander entfernt. Weit auseinander gingen auch die Meinungen. Sogar innerhalb der Koalition. So sorgten die zu beschließenden Absichtserklärungen zwischen Stadt Innsbruck und den Barmherzigen Schwestern für großen Ärger bei der SPÖ. Die Stadt Innsbruck bekundet in der Erklärung die Absicht, den – bereits erfolgten – Umbau der Volks- und Neuen Mittelschule Kettenbrücke des Schulvereins Barmherzige Schwestern mit drei Millionen Euro zu fördern. Im Gegenzug soll die Stadt Gründe entlang des Inns beim Sanatorium Kettenbrücke bekommen, um den lang ersehnten Radweg sowie einen Fußweg zu errichten. Zudem sollen die Barmherzigen Schwestern der Stadt als Erste die große Fläche beim Sanatorium anbieten, sollte diese in Zukunft einmal für eine Bebauung freigegeben werden.