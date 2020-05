Transalpine Ölleitung spült spätes Geld in Gemeindekassen

Der Anlass liegt rund 50 Jahre in der Vergangenheit. Als die Ölleitung durch Tirol errichtet wurde, zahlte die TAL an das Land eine Gebühr für die Benützung der nötigen Grundstücke: 32 Millionen Schilling. Damals waren die Zinsen noch hoch genug, und das Land veranlagte das Geld. Die 23 Anliegergemeinden der TAL bekamen die jährlichen Zinsen aus dieser Geldanlage.

Matrei in Osttirol kann mit einem großen Stück des Kuchens rechnen. „Etwa 470.000 Euro werden es sein“, sagt Bürgermeister Andreas Köll. „Wir haben die beiden Pumpstationen der TAL in unserer Gemeinde, auch den Hauptsitz in Kienburg und rund 30 Kilometer Leitungslänge“, begründet er die hohe Summe.

Andere Gemeinden müssen sich mit weniger begnügen. Schwoich (Bezirk Kufstein) darf mit 80.000 Euro rechnen, sagt Bürgermeister Peter Payr. In Nußdorf-Debant (Osttirol) sind es 31.000 Euro. In der Stadt Lienz steht das TAL-Geld am 5. Mai auf der Tagesordnung des Gemeinderates, es winken 158.000 Euro, erklärt Bürgermeisterin Elisabeth Blanik. (co)