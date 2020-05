Personalrochaden im Schwazer Krankenhaus gehen weiter

Danach tritt Franz Gruber als interimistischer Pflegedienstdirektor seinen Dienst an. Er war bislang als Pflegedienstleiter in Innsbruck an den Universitätskliniken für Psychiatrie, Neurologie und Dermatologie sowie als Leiter des Entlassungsmanagements Pflege und dem Palliativ-Konsiliardienst Pflege am Landeskrankenhaus Innsbruck tätig. Neuer ärztlicher Direktor ist ab heute, 1. Mai, Peter H. Heininger. Der Internist und Pneumologe leitete zuletzt das Primariat für Pneumologie (Lungenheilkunde) im Landeskrankenhaus Hochzirl-Natters.