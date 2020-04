Innsbruck – Nach dem Corona-Shutdown dürfen am Samstag alle Geschäfte und Shoppingcenter wieder öffnen. „Wir haben den roten Teppich ausgerollt und starten mit großer Freude“, sagt Tirols Handels-Sprecher Martin Wetscher. Die Betriebe seien bestens informiert und vorbereitet, was Vorsichtsmaßnahmen wie Masken, Hygiene oder Abstandsvorgaben betrifft. Für seine eigene Branche, den Möbelhandel, stelle die Abstandsregel von einer Person je 10 m² aufgrund der großen Verkaufsflächen ohnehin kein Problem dar.

1) Möbel: Stefan Föger vom gleichnamigen Möbelhaus sieht mit einer Fläche von 13.000 m² auf drei Etagen das Thema Abstand ebenso entspannt. „Wir haben an guten Tagen 200 Personen über den ganzen Tag verteilt im Haus. Wir können somit am besten diese Abstandsregeln wahren.“ Was der erste „Einkaufssamstag“ nach Corona bringen wird? „Wir sind positiv eingestellt.“ Zuletzt sei kräftig die Werbetrommel gerührt worden. „Wir konnten auch die Auslieferung aufrecht halten, Möbel anliefern und montieren.“ Föger ist optimistisch, dass Menschen in schwierigen Zeiten eher in Dinge mit längerem Bestand investieren: „Dazu zählen auch Möbel.“