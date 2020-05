„Silberrücken“ der Imster FPÖ im Duell

Imst, Sölden – Ein offenkundig schon lange Zeit schwelender Konflikt innerhalb der FP-Bezirkspartei in Imst hat sich nun entzündet. „Wir brauchen nicht herumreden, Grüner hat den Bezirk an die Wand gefahren!“, wettert der Ehrenobmann der Imster Blauen, Willi Grissemann (75).

„Wir wollen Gasser als geschäftsführenden Obmann“, lässt indes der blaue Bezirkschef Grüner erkennen. Willi Grissemann rät er indes: „Er will alles, was wir aufgebaut haben, mit viel Wirbel zerstören. Eine gewisse Anzahl an Personalwechsel wird es immer geben, aber Willi soll aufhören, die Partei so zu schädigen!“ Der designierte geschäftsführende Obmann Gasser versucht zu beruhigen: „Innerparteilich ist alles in Ordnung.“