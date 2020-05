Iran verurteilt deutsches Betätigungsverbot für Hisbollah

Der Iran hat das Betätigungsverbot für die schiitische Islamisten-Organisation Hisbollah in Deutschland scharf verurteilt. „Diese Entscheidung der deutschen Regierung gegen Hisbollah war irrational und eine Respektlosigkeit gegenüber dem Libanon und der libanesischen Regierung“, sagte Außenamtssprecher Abbas Moussavi laut Nachrichtenagentur Isna am Freitag.

Hisbollah sei eine anerkannte, populäre und legitime politische Partei in Libanon. Sie sei keine Terrororganisation, sondern ein Gegner des „wahren Terrorismus“ in der Region, sagte der Sprecher. Die Entscheidung Berlins sei laut Moussavi daher auch eher im Einklang mit den politischen Zielen Israels und der „politisch verwirrten US-Regierung“ und somit ein Teil ihrer Propagandamaschine. Die Hisbollah aus dem Libanon wird vom schiitische Iran unterstützt und gilt als der wichtigste politische sowie militärische Verbündete des Gottesstaates in der Region.