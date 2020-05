Drei Verletzte bei illegalem Autorennen in Innsbruck

Bei einem illegalen Autorennen in Innsbruck ist ein 20-jähriger Autofahrer in der Nacht auf Freitag gegen einen Lichtmast geprallt. Während er ohne Blessuren davonkam, zogen sich seine drei Mitfahrerinnen Verletzungen zu, informierte die Polizei. Die drei Frauen im Alter von 20, 21 und 26 Jahren wurden in die Klinik eingeliefert.