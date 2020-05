Fertigstellung im Dezember 2021 geplant: Vorfahrt für Messehalt Innsbruck

Die neue Haltestelle soll für Anrainer und Messebesucher eine perfekte Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr sein. „Diese Haltestelle ist mehr als nur eine gewöhnliche S-Bahn-Haltestelle“, sagt LHStv. Ingrid Felipe (Grüne), die darin „einen wichtigen Bestandteil für eine neue Öffi-Kultur in unserem Land und (...) gleichzeitig einen wesentlichen Beitrag zur Erreichung der Klimaziele in unserem Land“ sieht. Parteifreund und Bürgermeister Georg Willi lässt in derselben Aussendung mit Blick auf die Wirtschaftslage verlautbaren: „So richtig in Fahrt werden wir wohl erst nach der Pandemie kommen. Die Entscheidung, den Baustart der Haltestelle Messe vorzuziehen, hilft uns jetzt Arbeitsplätze zu sichern und vor allem nächstes Jahr gemeinsam so richtig durchzustarten.“