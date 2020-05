Strittiger Weg zum Naturschutz in Mariastein und Angerberg

Mariastein, Angerberg –Ein neuer Weg führt Spaziergänger seit Kurzem am Moosbach in Mariastein und Angerberg entlang. Er ist Teil des Renaturierungsprogramms des Gewässers, dessen Ursprung gut zwei Jahrzehnte zurückliegt. Nun soll das Projekt, das von Breitenbach aus innabwärts bereits umgesetzt wurde, auch in den beiden Gemeinden realisiert werden. Doch die Ausführung der „Renaturierung“ stößt auf Kritik: Wo einst das Moorgebiet von Flora und Fauna regiert wurd­e, führt nun ein vier Meter breiter Schotterweg Menschen und Arbeitsfahrzeuge mitten ins Biotop.