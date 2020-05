Tobende Kinder, fliegende Bälle: Run auf Tirols Spiel- und Sportplätze

Das Wetter am Wiederauf­erstehungstag der Spielplätze könnte besser sein: Die Sonne zeigt sich nur ab und zu und hin und wieder fallen aus den grauen Wolken ein paar Regentropfen. Trotzdem hat es zahlreiche Familien an diesem 1. Mai auf den Rumer Waldspielplatz verschlagen. „Es war einfach Zeit“, sagt ein Vater von zwei Mädchen, die gerade an einem der Spielgeräte einen Höllenritt hingelegt haben und auf Gummitellern um einen Baumstamm gewirbelt sind. Mit dieser Meinung ist er nicht allein:

In der Sandkiste herrscht Hochbetrieb. Bagger, Kübelchen, Schaufel und Formen wurden entstaubt und erfüllen nun wieder ihren Zweck. Am Klettergerüst turnen zwei Knirpse herum und hangeln sich über Sprossen und Netze, auf der Slackline erprobt ein Mädchen seine Balancierkünste. Hier hält eine Familie ein Picknick ab und teilt sich auf der Bank Apfelspalten und Butterkekse, dort toben sich einige prustend auf der Doppelschaukel aus. Die Kinder haben ihr Königreich zurückerobert. Und würde die Gruppe Erwachsener neben der Holzhütte mit dem mächtigen Schrägdach nicht penibel darauf achten, dass sie während ihres Gesprächs den Mindestabstand einhält – es wäre ein ganz normaler Tag auf dem Spielplatz.

Ebenfalls gedulden müssen sich die Sportler des Sparkassen Tennisclubs West in Innsbruck beim Flughafen. „Bei uns geht es am 4. Mai wieder los“, erklärt Trainer Jürgen Hager und stützt sich dabei auf sein Scharrierholz, mit dem er gerade noch den Platz bearbeitet hat. Im Hintergrund zieht ein Kollege seine Runden auf der Walze. Der Druck der Hobby- und Freizeitsportler, endlich wieder auf den roten Sand zurückkehren zu können, ist enorm, weiß Hager.

Die seit gestern gültige neue Verordnung regelt jedoch nicht nur die Öffnung der Sport- und Spielplätze, sondern schreibt auch vor, wie man sich künftig im öffentlichen Raum bewegen darf. So muss etwa beim Betreten öffentlicher Gebäude ein Mund-Nasen-Schutz getragen und ein Abstand von einem Meter zu haushaltsfremden Personen eingehalten werden. Am Innsbrucker Hauptbahnhof scheint sich das noch nicht so recht herumgesprochen zu haben. Auf den Rolltreppen nimmt man es mit dem Abstand nicht so genau.