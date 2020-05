Iran droht Deutschland nach Hisbollah-Verbot

Nach dem Verbot aller Aktivitäten der schiitischen Hisbollah in Deutschland hat der Iran der deutschen Bundesregierung mit Konsequenzen gedroht. „Die deutsche Regierung muss sich der negativen Folgen ihrer Entscheidung im Kampf gegen echte terroristische Gruppen in der Region stellen“, teilte das iranische Außenministerium in der Nacht auf Freitag mit.