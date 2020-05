"Shuttleservice" für Amphibien: Heuer mehr als 12.000 Exemplare gerettet

Innsbruck – Was für ein tierischer Salat. Körper schmiegen sich aneinander, die vielen Schenkel lassen sich ihren Besitzern kaum zuordnen. Hie und da glupscht ein Auge hervor, kollektives Quaken kommentiert das Geschehen.„Die kuscheln gern miteinander, es macht ihnen nichts aus“, sagt Christian Plössnig einen Blick in den Eimer voll Amphibien werfend. Zweimal am Tag brachte der Umweltschützer in den vergangenen fünf Wochen dutzende solcher Lebend-Ladungen in Hatting von einer Straßenseite zur anderen. Ein enormer Aufwand, mit dem Ziel vom Aussterben bedrohte Amphibienarten zu retten. Spezielle Zäune und ein „Shuttleservice“ machen es möglich. Mehr als 12.000 Frösche, Kröten, Molche und Co. wurden allein heuer tirolweit so bei ihrer Fortpflanzung unterstützt.

An Orten, wo es größere Amphibienpopulationen gibt, behilft man sich damit, in den Laichmonaten von März bis Mai Zäune zu errichten. In Tirol halten die teilweise mehr als einen Kiolemter langen, kniehohen Hürden in der Nähe von Feuchtgebieten in Walchsee, Kramsach, Hatting und Breitenwang die Tiere davon ab, in den sicheren Tod zu laufen. In Sellrain steht der Zaun das genze Jahr über. Auf der Suche nach einem Übergang plumpsen die Wanderer in Kübel, die in der Erde vergraben sind. Dort warten sie, bis sie in den Morgen- und Abendstunden von den landesbediensteten Betreuern auf die andere Straßenseite gebracht werden. „Jeder Kübel ist eine Überraschung“, freut sich Franz Goller, Zaunbeauftragter in der „Schwemm“ in Walchsee. „Es kann vorkommen, dass sie leer bleiben. Ich hatte aber auch schon 700 Tiere, die ich auf einmal transportieren musste.“