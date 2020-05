19-jährige Klagenfurterin starb an Überdosis Drogen

Eine 19 Jahre alte Klagenfurterin ist an einer Überdosis Drogen gestorben. Wie die Polizei berichtete, fand die Mutter die junge Frau am Montag regungslos in ihrem Schlafzimmer und alarmierte die Rettung. Sie starb am Donnerstag im Klinikum Klagenfurt. Wegen Hinweisen der Mutter ordnete die Staatsanwaltschaft eine Obduktion an, dabei wurde Suchtmittelintoxikation als Todesursache festgestellt.