Eigene Spielregeln bei Kindergarten-Öffnungen: Angst vor Chaos bei Kleinen

Wien, Innsbruck – Jedes Bundesland, jede Gemeinde, jeder Betreiber habe seine eigenen Spielregeln in der Corona-Krise aufgestellt, sagt Raphaela Keller, Sprecherin vom Berufsverband der Kindergarten- und Hortpädagogen. „Das hat so weit geführt, dass in der einen Gemeinde die Kinder beim Eingang mit Maskenpflicht für Eltern, Kinder und Pädagoginnen empfangen werden, aber nur ein paar Kilometer weiter alle ohne“, sagt sie. In Österreich seien aber alle Menschen gleich ansteckend.

Unabhängig davon seien viele Auflagen – vom Abstandhalten bis hin zur Gruppengröße – so nicht umsetzbar: „Überall herrscht ein Mangel an Pädagoginnen, dazu kommen Platzprobleme und dann gibt es noch das Bedürfnis von Kindern nach Nähe, wie soll das alles funktionieren?“ fragt Keller. Eine Sicht, mit der sie nicht alleine ist. Mit der neuen Verordnung von Seiten des Landes, die bis 15. Mai gilt, seien Pädagogen in ihrer alltäglichen Arbeit alleine, berichtet Susanne Windisch, Psychologin und Vorstandsmitglied des Berufsverbandes für den elementarpädagogischen Bereich (BEB). „Die Vorgaben stehen in krassem Gegensatz zu den Leitlinien und Vorschriften in unserem Beruf.“